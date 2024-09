Küll aga seda valu, mida inimene on oma ebaprofessionaalsusega tekitanud, pelgalt hukkamõist ei leevenda ja seda ühel väga lihtsal põhjusel: haiget on tehtud mitte üksnes reportaažis esinenud kaitsetutele lastele – selle looga alavääristati kõiki neid muukeelseid lapsi ja peresid, kes näevad ropult vaeva, et eestlased neid lõpuks omaks võtaksid.