KOLUMN | Brent Pere: nurisegem vähem, head eestlased!

Tavaliselt on kiiretel perioodidel kaks võimalikku varianti edasi rühkimiseks – üks on stiilis „tee ära ja varsti läheb kergemaks“ ning teine viis on pool aega viriseda ja siis läbi trotsi asi ette võtta. Mõlemad toovad tõenäoliselt lõpptulemi, kuid esimene on kindlasti vaimsele tervisele mõeldes märksa lihtsam viis asjadega toime tulla ja ilmselt on ka resultaat väärikam.