SÕJARAPORT | Teet Kalmus: Ukraina saavutas, mida tahtis – Venemaa on sunnitud mujalt rinnetelt vägesid ära viima, et Kurskis vastu pidada

Venemaa sõjaväelased panevad esimesel võimalusel lipu kasvõi asula äärde, et raporteerida asula äravõtmisest, aga nüüd lihtsalt ei ole mingeid tõendeid, mis kinnitaksid nende väidetavat suurt edu. Snagostini nad tõesti jõudsid, aga puudub kinnitus selle kohta, et nad oleksid terve asula enda kontrolli alla saanud. ISW kinnitab Venemaa armee väikest edenemist Višnjovkast lääne pool ja Krasnooktjabrskist põhja pool, aga rohkem infot Venemaa edenemise kohta eileõhtuse seisuga ei olevat.