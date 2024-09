Karl Multer: EOK presidendivalimised – ärme palun räägi ainult rahast. Tahaks spordis näha möllu tänavatel

Oli rõõmu, oli pettumust, meelelahutust oma parimal kujul. Soojad ja kuivad suveilmad soosisid kõiki, kes välispordi harrastamiseks motivatsiooni ja aega omasid. Ja õnneks on neid inimesi järjest rohkem. Sportlikumad inimesed on tervemad inimesed. Parem vaimne tervis ja vähem kulu riigi tervisesüsteemile ning kõrgem tööviljakus. Kõik oleks nagu spordis lahe. Osade jaoks meist on see oluline, osad jätab täiesti külmaks. Mis on igati okei.