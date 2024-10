EL-i reisisanktsioonid on praegu pigem kohandatud indiviidipõhiselt kui tuginevad usaldusväärsetel ja ammendavatel kriteeriumidel. Need sanktsioonid ei saada enam kui 140 miljonile Venemaa elanikule sõnumit, et ärge aidake isiklikult kaasa agressioonile. Vajame selgetel kriteeriumidel põhinevat nimekirja isikutest, keda karistatakse automaatselt. Seda ka siis, kui nad vastavad kasvõi ühele neist kriteeriumidest, mis näitavad, et nad on kaasa aidanud agressioonile otseselt või tahtliku kaudse toetuse kaudu.