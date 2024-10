Kristjan Järvan: kes tahab olla kvoodinaine?

Mul on olnud au oma elus kohtuda paljude tipptegijatega. Nii mõnedki neist on olnud naised. Üldiselt see asjaolu ei ole professionaalses elus tähelepanu keskpunkt olnud, kuid praeguse loo raames on see paratamatult oluline. Palusin neil jagada oma mõtteid sookvootide ja diskrimineerimise kohta professionaalses elus.