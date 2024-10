Gümnasist: sookvoodid kehtestavad seksismi

Kas peaksime andma töökoha naisele ainult sellepärast, et ta on naine? Kas on aus võtta ära rohkem kvalifitseeritud mehe töökoht ainult seetõttu, et ta ei ole naine? Kui jah, siis kas see ei ole mitte täpselt samamoodi seksistlik ja tekitaks uusi probleeme vanade lahenduseks?