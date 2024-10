FAKTIKONTROLL | NATO innovatsioonikiirendi DIANA ei ole seotud Nursipalu harjutusväljaga

Sestpeale on kogu info DIANA Eesti kiirendi kohta olnud avalik ja kättesaadav DIANA partnerite kanalites, näiteks kaitseministeeriumi , Tehnopoli ja Tartu teaduspargi kodulehtedel. DIANA innovatsioonikiirendi kohta on ilmunud arvukaid uudiseid ka Eesti ajakirjanduses. Rahvusvaheline info NATO DIANA programmi kohta on koondatud DIANA ametlikule kodulehele .

NATO DIANA harukontor asub Tallinnas ja alustas tööd selle aasta mais . Eestis on üks DIANA kiirendi ja kaheksa uute tehnoloogiate testimiskeskust. DIANA Eesti kiirendisse pääses esimeses voorus üheksa ettevõtet, kelle projektid ja valdkonnad on avalikud .

Kokkuvõttes väidab Raitar, et rahvast pole teavitatud DIANA programmi üksikasjadest; Eestisse luuakse seitse kiirendit; ning et Nursipalu võiks olla üks testimiskeskkondadest.

„2024. aasta esimene pool on möödas. Mis alustas tegevust ja kus alustas? (...) Mis tehnoloogiate? (...) Ehk siis Nursipalu saab olema üks „testimiskeskkond“? Mida testitakse teistes? Kuidas need testid inimeste elule ja tervisele mõjuvad? Eestisse on plaanis luua tervelt seitse DIANA kiirendit. Mis need on? On rahvale räägitud? Kellel ja mis plaan meiega on? On need nunnud teaduskeskused või on midagi veel? (...) Kellel on õigus loovutada osi Eesti territoriaalsest terviklikkusest ja oma riigi kodanike elukvaliteeti ja tervist mingitele arusaamatutele „kiirenditele“?“ lõpeb postitus.

Seega ei vasta tõele väide, et „otsustajad ei pea üldse oluliseks inimestele oma plaane selgitada“ või et rahvale pole DIANA innovatsioonikiirendist midagi räägitud. Kogu info on algusest peale olnud avalik.

Samuti ei vasta tõele väide, et „keegi pole tänaseni rääkinud, milles tegelikult Madriidis kokku lepiti“. Jutt käib NATO Madridi tippkohtumisest 2022. aastal. Madridi otsuste kohta on tegid toona avalduse president ja peaminister. Samuti on ilmunud kõigi alliansi liitlaste riigipeade kokkulepitud ühisavaldus , milles on mh teatatud innovatsioonikiirendi loomisest (punkt 11).

Raitar väidab, et NATO DIANA kiirendi tõttu hakkas pihta Nursipalu harjutusvälja laiendamise „läbisurumine“ ning vihjab sellele, et üks kiirendi testimiskeskkondadest saab olema Nursipalus. Need väited ei vasta tõele, sest DIANA kiirendi ja Nursipalu harjutusväli ei ole omavahel seotud. Kaitseministeerium kinnitas Faktikontrollile, et ükski testimiskeskus ehk testimiskeskkond ei asu Nursipalus.

Oluline on täpsustada, et kaitseministeeriumi pressiteadetes on kasutatud sünonüümidena sõnu „testimiskeskus“ ja „testimiskeskkond“, mis võib tekitada lugejates segadust. Kaitseministeeriumi pressiesindaja Andra Nõlvak selgitas Faktikontrollile, et õige sõna on „testimiskeskus“, aga on kasutatud ka „testimiskeskkonda“.

DIANA Eesti testimiskeskused on näidatud ametlikul „DIANA on the Map“ kaardil . Eestis tegutsevad järgmised testimiskeskused: CR14, Sisekaitseakadeemia, Milrem Robotics, TalTech, Metrosert, Lennuakadeemia, Kaitseväe akadeemia ja Tartu ülikool.

Kaardirakenduses on samuti näidatud kõik DIANA kontorite ja kiirendite asukohad üle alliansi.

Tõele ei vasta ka väide, et „Eestisse on plaanis luua tervelt seitse DIANA kiirendit“. Eestis on üks DIANA innovatsioonikiirendi, mida juhib Tehnopol Startup Inkubaator koostöös Sparkup Tartu Teaduspargi ja ärikiirendiga Startup Wise Guys.