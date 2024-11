Riina Solman: korruptsioonivastane võitlus lõpeb Parempoolsetele seal, kus algab enda erakond

Kahtlustused Hololei võimaliku korruptsiooni kohta ületasid uudiskünnise juba poolteist aastat tagasi, kui Eesti ajalehed vahendasid väljaandes Politico esitatud süüdistusi Hololei kohta. Toona palus ajakirjandus kommentaare ka Lavly Perlingult. Parempoolsete juht Perling väitis toona, et parteis on korruptsiooni suhtes nulltolerants, kuid on vara veel hinnanguid anda.