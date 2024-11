Jufereva-Skuratovski: Venemaa kodanike valimisõiguse äravõtmine on sunnitud samm

Valides Venemaa ja Valgevene kodanike valimisõiguse äravõtmise küsimuses, oleksin võinud jätta hääletamata. Pealegi teavitasin juba varakult oma Reformierakonna fraktsiooni kolleege, et ei ole isiklikel põhjustel valmis selles küsimuses hääletama. Kuid nüüd olen otsustanud oma seisukohta selgelt väljendada. Kui kaalul on riigi tulevik, siis on isiklike motiivide järgimine vähemalt ebaküps ja poliitikule sobimatu.