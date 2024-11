JUHTKIRI | Haridusministri tahte triumf – mitte ainult Narvas

Kristina Kallas kohtumas lapsevanematega. Murede ärakuulamine on hea, ennetamine olnuks parem

Lõppenud nädalal korraldasid haridusminister Kristina Kallas ning Tallinna haridusvaldkonna abilinnapea Aleksei Jašin (mõlemad Eesti 200) kohtumise nii vene emakeelega laste vanemate kui haridustöötajatega. Mida meie korrespondent koha peal kuulis, andis kinnitust, et eriti just kõige nõrgemad lapsed on siin kõige külmema duši alla jäetud.