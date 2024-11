FAKTIKONTROLL | Populaarne video ei näita aborti, vaid lõiku propagandafilmist

„Tuleb päev, mil tsiviliseeritud maailm vaatab neid, kes toetasid aborti, samasuguse hämmastuse ja vastikustundega, nagu me vaatame neid, kes toetasid orjust, selle kaotamise argumentide vastu,“ lisas Paimla.

Faktikontroll on varem ümber lükanud Paimla väiteid.

Video hakkas levima 14. novembril peamiselt X-is ja TikTokis, kus see on kogunud tuhandeid vaatamisi ja jagamisi. Facebooki andmetel on eestikeelse tekstiga videot jagatud vähemalt 20 korda.

Faktid Video ei ole dokumentaalne ega autentne, vaid pärineb 2019. aastal USA-s linastunud abordivastasest filmist „Unplanned“.

Tartu Ülikooli Kliiniku naistekliiniku lootemeditsiini spetsialistide sõnul ei ole videos näidatu päriselus võimalik.

Videos näidatud loote ekstraheerimise meetodit raseduse katkestamiseks Eestis ei kasutata.

Eestis võib rasedust võib katkestada vaid naise enda nõusolekul, kui rasedus on kestnud vähem kui 12 nädalat. Meditsiinilistel näidustustel võib katkestada kuni 21 nädalat ja 6 päeva kestnud rasedust.

Populaarne videolõik on pärit abordivastase aktivisti Abby Johnsoni romaani põhjal valminud filmist. Konkreetne stseen filmis toimub alates viiendast minutist, kus näidatakse 13-nädalase loote abordiprotseduuri ja kliiniku juhatajast peategelase emotsionaalset reaktsiooni sellele. Tegu on lavastuse, mitte dokumentaalfilmiga.

Autor jutustab oma teekonnast seksuaal- ja reproduktiivtervishoiu teenuseid pakkuva Planned Parenthood kliiniku töötajast abordivastaseks aktivistiks. Johnson selgitas , et see valik tuli pärast seda, kui ta oli tunnistajaks 13-nädalasele lootele, kes „võitles elu eest“ abordi ajal.

Sotsiaalmeedias levitatav video ultrahelipildist ei ole päris, vaid on filmi jaoks loodud visuaal.

Tartu Ülikooli Kliiniku naistekliiniku lootemeditsiini spetsialistidele jäi videos silma mitu päriselust erinevat aspekti.

„Kõige arusaadavam erisus on see, et lootel puudub selgelt visualiseeritav südametegevus. Kui loote liigutused on sedavõrd hästi näha, siis kindlasti peab vähemalt sama selgelt nägema ka loote südant. Liigutada saab ainult selline loode, kelle süda lööb,“ kommenteeris Faktikontrollile Tartu Ülikooli Kliinikumi naistekliiniku juht, sünnitusabi, günekoloogia ja geneetika professor Kristiina Rull.

Teiseks, selgitas Rull, on videos näidatud raseduse katkestamise protsess ise kaugel tegelikkusest.