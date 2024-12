FAKTIKONTROLL | Vaktsiinivastane pöördumine ministrite ja riigikogu poole sisaldab korduvalt ümber lükatud valeväiteid

„Uuringud on näidanud, et täielikult vaktsineeritud inimesed saavad kaitse just raskete COVID-19 vormide, haiglaravi vajaduse ja surmaga lõppevate tüsistuste vastu. Meta-analüüsid on näidanud, et vaktsiinid vähendavad riski haigestuda sümptomaatilisse COVID-19-sse ja hoiavad ära raskeid tüsistusi,“ selgitas Ravimiameti bioloogiliste preparaatide osakonna spetsialist Pille Säälik .

Ent vaktsiinid aitavad pidurdada ka haiguse levikut inimeselt inimesele, kuigi see pole nende esmane eesmärk, nagu ka EMA kiri selgitas.

„Kui elanikkond on suures osas vaktsineeritud, väheneb ka haiguse levik – vaktsineeritud inimesed haigestuvad ise vähem ning on ka vähem nakkavad. See aitab omakorda kaitsta riskigruppe, kellel vaktsineerimine on vastunäidustatud või väheefektiivne, nt immuunpuudulikkusega inimesed,“ selgitas Säälik.

Väide: „COVID-19 modifitseeritud mRNA vaktsiinid on saastunud sünteetilise bakteriaalse DNA-ga suurtes ja varieeruvates kogustes“

Iga tõsiseltvõetav teadusuuring peab olema läbinud eelretsenseerimise (peer review) ja avaldatud tunnustatud teadusajakirjas.

Saastava DNA suurt hulka vaktsiinides on väidetavalt tõendanud sõltumatud laborid. Enamik pöördumises viidatud artikleid, mis väidavad suure koguse DNA olemasolu mRNA vaktsiinides, on aga avaldatud eelretsenseerimata kirjutistes ja seetõttu ei ole võimalik neid võtta teaduslike andmetena.

Üks pöördumises läbivalt kasutatud väidetav tõend on dr David Speicheri järjekordne eelretsenseerimata kirjutis „DNA kontaminatsiooni“ kohta.

Eestis vastutab ravimite, sealhulgas vaktsiinide kvaliteedi ja ohutuse eest Ravimiamet. Faktikontroll küsis ametilt „DNA saaste“ kohta vaktsiinides.

Ent esmalt on oluline mõista, mida tähendab nn „DNA saaste“. mRNA vaktsiinid sisaldavad messenger-RNA-d ehk geneetilist materjali, mida meie rakud loevad valkude tootmiseks. See valmistab immuunsüsteemi ette viiruse äratundmiseks ja selle vastu võitlemiseks, kui inimene peaks nakatuma. Vaktsiini tootmise käigus sünteesitakse mRNA plasmiidide abil – need on väikesed ümmargused DNA lõigud bakterites, näiteks E. coli’s, mis kannavad geneetilist informatsiooni. Kui soovitud mRNA on toodetud, eemaldatakse plasmiid-DNA puhastusprotsesside abil, kuigi võivad jääda alles imeväikesed DNA-jäägid. Need fragmendid on aga tugevalt lagunenud ja mittefunktsionaalsed . Just seda jääki nimetataksegi pöördumises „DNA saasteks“.