Helgi Sallo: enne iga etendust panen käed kokku ja palun taevaseid vägesid

Eelmise õhtu on Sallo veetnud laval „Minu veetleva leedi“ missis Pearce’ina. Kõpsutanud kergel sammul, pikk kleidisaba näpu vahel, lavadekoratsiooniks olevast trepist muudkui üles ja alla. Vanusenumbrist ei vähimatki märki! „Te ei tea, mida see mulle maksis,“ mainib Sallo napilt. Igatahes ei taha ta teatrimaja trepist suurt käia, sest põlv annab tunda. „Kui Ago-Endrik Kerge selle 2008 lavale tõi, porisesin juba toona, miks nii palju trepist käimist. Mille peale Kerge vastas – see on ilus!“ Tõsi mis tõsi – publiku poolelt vaadates on tegelaste saalimises kõrgel trepil oma võlu tõepoolest olemas.