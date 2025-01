FAKTIKONTROLL | Loomasöödalisand Bovaer ei põhjusta viljatust ega tekita vähki

„Söödalisandi Bovaer piimas ... tekitab vähki, mõjutab suguelundite funktsionaalsust jne (googelda ise),“ kirjutas Facebooki kasutaja Marika Kivilo 4. detsembril.

„Siin on koopia Bovaeri kasutusjuhendist, kus öeldakse selgelt, et ainet tuleb segada vaid lüpsvate lehmade jõusööta ja hoiatuseks on lisatud, et kätelda ettevaatlikult, kuna aine võib kahjustada viljakust ja meeste suguelundeid. Miks just lüpsvate lehmade jõusööta, kas selle pärast, et aine imenduks piima ja selle kaudu piima sisaldavatesse toiduainetesse? Ja tõesti, kuidas suhtuda siis kooli piima?“ kirjutas Facebooki kasutaja Aivar Tilk 19. detsembril.

Samal päeval postitas Mihkel Johannes Paimla: „Lastevanematele, kelle lapsed koolipiima joovad. See on mürk“.

Faktikontroll on varem korduvalt lükanud ümber Paimla ja Objektiivi väiteid. Kokku on Facebooki andmetel postitusi jagatud vähemalt 133 korda.

Faktid Loomasöödalisandi Bovaer on heaks kiitnud Ühendkuningriigi, EL-i, USA, Austraalia, Jaapani ja teised toiduohutusametid. EL lubas selle turule juba 2022. aastal. 2024. detsembri seisuga on Boaver saadaval 68 turul üle maailma.

3-NOP toimeaine, millel Bovaer baseerub, ei kandu edasi lehmapiima ega mõjuta selle kvaliteeti. Aine ei satu kunagi piima ja ei jõua seega tarbijateni. Lisand on lubatud kogustes loomadele ohutu.

Puuduvad tõendid selle kohta, et Bovaeri söödalisand põhjustaks piima tarbimisel viljatust või vähki.

Bovaeri ohutust on hinnanud lisaks toiduohutusasutustele rohkem kui 58 sõltumatut teadusuuringut ja jõutud järeldusele, et aine on ohutu ka kahekordse soovitatava annuse korral.

Praeguseks on kõik Bovaeri ohutust käsitlenud uuringud kinnitanud, et toode on tarbijatele ja ka käitlejatele ohutu, kui järgitakse standardseid ohutustavasid.

Tootjafirma DSM Firmenichi loodud Bovaer on veise metaaniheidet vähendav söödalisand, mille metaani vähendava mõju annab 3-NOP toimeaine ehk orgaaniline ühend 3-nitrooksüpropanool.

Oma toimelt takistab ta metaani tekitavate mikroorganismide metaani eritamise viimast etappi ning seega väheneb mäletsejatel metaani tootmine.

EL kiitis heaks Bovaeri söödalisandi 2022. aastal . DSM-Firmenichi viimastel andmetel on Bovaer lubatud kasutamiseks 68 turul üle maailma, sealhulgas Suurbritannias , Kanadas ja USA-s .

Ühendkuningriigi toiduohutuse agentuur ( FSA ) ja Euroopa toiduohutusamet ( EFSA ) kiitsid Bovaer söödalisandi kasutamise heaks, tuginedes tõenditele, et see ei kahjusta loomi ega mõjuta negatiivselt nende tervist, tootlikkust ega piima kvaliteeti. Ametid jõudsid järeldusele, et toode on kasutamiseks nii loomadele kui ka inimestele ohutu ning vähendab tõhusalt metaaniheidet.