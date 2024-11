FAKTIKONTROLL | Sündimuse langus ei ole seotud koroonavaktsineerimisega

Kukk rõhutas samuti, et Objektiivi artiklis on küll viidatud sündide arvu juures Statistikaameti tabelile, kuid paraku just sellele tabelile, mis näitab abielust ja vabaabielust sündinud laste arvu, ent kus kajastu need sünnid, kelle puhul see info on Statistikaametile teadmata. See tähendab, et konkreetse tabeli summa ei ole võrdne kõigi sündide arvuga. Seega kokku sündis 2021. aastal 13 272, mitte 12 450 last.