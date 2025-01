KUULA | Faktikontroll ja sõnavabadus, kuidas need teineteist toetavad

Meta tegevjuhi Mark Zuckerbergi otsus lõpetada USA-s kolmanda osapoole faktikontrolli programm on vallandanud laialdase arutelu, tuues kaasa kriitikat, aga ka ekslikke süüdistusi faktikontrolli kohta. Mida see Meta samm tegelikult tähendab ning kuidas see mõjutab sõnavabadust ja valeinfo levikut?