„Nüüd siis ärkasid! Mul on see plaan juba ammu,“ vastas tema naine Helvi üleolevalt. „Ostsin juba verivorstidki ära, tordi toon homme, nägin täna poes üht väga ilusat. Ja kutsusin ka paar sõbrannat, et algavat maoaastat kenasti tähistada.“