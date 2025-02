SÕJARAPORT | Rainer Saks: Ukraina armee juhid rõhutasid, et rafineerimistehaseid rünnatakse ka edaspidi

USA riigisekretär asus kohendama retoorikat Ukraina sõja lõpetamise teemal ning esitas uuesti seisukoha, et sõja lõpetamiseks peavad nii Venemaa kui Ukraina millestki loobuma. Ta avaldas arvamust, et mõlemad pooled maksavad sõja jätkamise eest liiga suurt hinda. Lisaks on ta põhjendatult kirjeldanud Ukraina suuri infrastruktuuri kaotusi. Näib, et sedasi soovitakse ennast presenteerida justkui mõistuse häält selle sõja küsimuses.