Must lind maandub pannile. Kas kormoranist saab rannarestode uhkus?

Toiduakadeemias, kus toiduaineks muutunud kormoraniga lähemalt tuttavaks saadakse, on kohal hulk huvilisi: kokkasid, muid toiduala proffe ja ka mõni innukas amatöör. Ühel laual lebab metallkausis paar elust lahkunud kormorani, suled puha seljas ja tavatud küünistega lestad õieli, et see, kes ei tea, näeks, milline lind päriselt on. Teises kausis on lihakeha, mis paistab pealtnäha pardisarnane, ja siis on karbitäis rinnafileesid – põhiline, mida kormoranist süüakse. „Liha on tume nagu metslinnul ikka, tekstuur pehme, liha pole tuim. Restoranipraena on sel suur potentsiaal.“