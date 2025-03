EESTI TRUMP! | Piret Vihmar: sõja kiuste lapsi saada aitab end järjel hoida

Need vähesed asjad, mis on elus päriselt olulised, kipuvadki teinekord niimoodi kõlama.

Just ahjust võetud hipsterisaia hullutav lõhn hõljumas üle Kopli poolsaare ja Põhjala tehase hoovi.

Mäletan, kuidas ühel hetkel enne, kui hakkas lähenema 4.0 versioon iseendast, hakkas mind kummitama mõte kolmandast lapsest. Alguses oli see mõttebeebi pisike, rahulik ja peaaegu märkamatu, muutudes ajas aina suuremaks, valjuhäälsemaks ja nõudlikumaks. Ühelt poolt tundsin ilmeksimatult, et TAHAN kolmandat last, teiselt poolt hirmutas taaskord tööturult kõrvalejäämine.