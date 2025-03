Alar Laneman: Eesti esindajad ei tohiks USA-d halvustada

Ehmatusest üle saanud Euroopa esimesed sammud on olnud õiges suunas. Tasub ka meeles pidada, et USA-l on soovi saada suureks täita ilma liitlasteta keerulisem kui koos liitlastega. Huvitav on jälgida seda arengut, eriti sõjalises dimensioonis. Kas on selleks Hiina-vastase NATO analoogi loomine, vabatahtlike koalitsioon, NATO kasutamine?