FAKTIKONTROLL | Kas Soomes on poliitikuid Piibli tsiteerimise eest kriminaalvastutusele võetud, nagu väidab Ivan Makarov?

Eelmise valitsuse rahvastikuminister Riina Solman (Isamaa) avaldas 29. jaanuaril arvamuse aasta naiseks pärjatud hingehoidja Annika Laatsi kohta. Sellele vastuse kirjutanud politoloog Rein Ruutsoo artiklile vastasid ka Solmani endised nõunikud. 3. veebruaril avaldatud artiklis väidab Solmani endine nõunik Ivan Makarov: "Leninit tsiteerida ei tahaks, aga piiblit küll, kuigi Soomes on selle eest poliitikuid ka kriminaalvastutusele võetud. Eestis on aga püha raamat seni veel legaalne ja nii võiks ka jääda."

Seega Räsaneni on kriminaalvastusele võetud vihakõne eest, ja mitte otseselt Piibli tsiteerimise eest. Soome võrdse kohtlemise ombudsmani büroo on ka kinnitanud, et Soomes ei ole ühtegi otseselt Piiblit puudutavat vihakõne paragrahvi, on aga eelnimetatud paragrahv 10 ning Soome põhiseadus, mis keelab seksuaalse ja muu identiteedipõhise diskrimineerimise.