NÄDAL KOMMENTAARIUMIS | "Õnneks on Mart Helme käed lühikesed nagu türannosaurusel..."

Maadlejal nagu Nabi läheb tarvis suurt plahvatusjõudu, jõudu ja staatilist vastupidavust, samuti maksimaalset lihasmassi, minimaalset vedeliku ja rasva kogust. Tänu nendele kombinatsioonidele on võimalik kaalumisele minna tippvormis. Loomulikult tarvitatakse erinevaid aineid, paljud neist on piiri peal. Nii, et hoiduge hukkamõistuga. Kui meil on profisport, siis võiks ka nagu kulturismis olla vastavad ained omavastutusel ja riisikol lubatud. Ei ole vaja siis kahepalgelist mängu „ausast mängust”. Pole enam ajad kui kullasepp Lossmann jookseb maratoni ja Kuuse-Aksel hüppab sisejalatehnikas kaugust.”

„Ülikoolilektor ongi harjunud kaugtööga, temal pole sellega nii või teisiti probleemi. Kuid katsugu ka teisi, kes pole sellega kokkupuudet omanud mõista ja aru saada, et inimene tajub muudatusi stressina. Igaühel on süsteem, hommikul lahkub inimene tööle, õhtul naaseb koju. Nüüd on seda režiimi rikutud, inimene on tasakaalust väljas ja algab kriis. Ma arvan, et siin kehtib kõik see, millest me seoses kriisiga räägime. Esimene etapp on tasakaalu kaotamine. Inimene kogeb ebamugavust, agressiivsust, hakkab süüdlasi otsima, mässama. Teine etapp on olukorra aktsepteerimine ja kolmas on tegevusmeetodite väljatöötamine uues olukorras. See asi ei ole nii lihtne nagu lugupeetud ajaloolane arvab.”