FAKTIKONTROLL | Tõlgitud huligaansus. Eesti Facebookis levib miski, mida Lätis nimetatakse kuriteoks

Marina kirjeldab, et maski kandmisel hingab inimene sisse oma “organismi jääke”, mis on ohtlik. See on eksiarvamus. Tuletagem meelde, et maskid ei mõjuta meie loomulikku hingamisprotsessi, sest on hapniku ning süsihappegaasi osakesed on piisavalt väikesed, et pääseksid maskikiudude vahelt läbi. Oleme selle kohta avaldanud väga põhjalikke faktikontrolle (1, 2, 3), kuhu oleme näiteks linkinud arvukaid teadustöid, mis muuhulgas kinnitavad maski kasutegureid pandeemilises olukorras.