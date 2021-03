KUULA SAADET | Kuidas FBI poolt tagaotsitav oligarh Eesti ja Läti riigimehed enda pilli järgi tantsima pani

“Ajakirjanikele meeldib vahel eri omadussõnadega liialdada, kuid Jevgeni Prigožini kohta öelda kurikuulus ei ole kindlasti mingisugune liialdus,” ütleb Roonemaa. “Tema FBI tagaotsimiskuulutuse puhul on huvitav, et Prigožin on väidetavasti kuidagi Eestiga seotud. Mis see seos on, nad ei ava.”

Eesti Päevaleht kajastas, kuidas Vladimir Putinile lähedane oligarh Prigožin paistab läbi variorganisatsioonide korraldavat rahvusvahelisi konverentse, kuhu on korraldajatel õnnestunud kohale meelitada olulisi kõneisikuid Baltikumist ja Saksamaalt.

“Kui meil on tavaliselt kohalikud infooperatsioonid mingisugused põlveotsas tehtud initsiatiivikesed, siis see on üks üle pika aja professionaalsemaid infooperatsioone, mis meie kandis läbi viidud,” selgitab Roonemaa.

Jaanuaris toimunud konverentsil pidasid ettekande näiteks Läti seimi väliskomisjoni esimees Rihards Kols ja mitu Saksamaa Bundestagi liiget. Eestit esindas keskkonnaministeeriumi nõunik Mihkel Krusberg, kes kõneles ringmajandusest.

Pealtnäha polnud üritusel Kremli huvidega pistmist. Seega ei osanud riigiametnikud midagi kahtlustada.

“Pealtnäha on tegu täitsa süütu konverentsiga. Vaatasin seal mitmeid kõnesid. Oleme ausad, üsna igav konverents oli. Ei käidud mingisuguseid salapäraseid Kremli jutupunkte välja,” selgitab Roonemaa.

See oli teadlik valik.

“Eesmärk oli suhtevõrgustiku loomine. Meie andmetel on moodustatud juba umbes 250 inimesest koosnev võrgustik, kellest hulk inimesi on sellega seotud pahaaimamatult.”

Roonemaa selgitab, et see oli esimene üritus mitmest. Kui praegu räägitakse rohemajandusest, jõutakse peagi võibolla Venemaa rahvusvaheliste õiguste, energeetika ja muu sellise juurde, mis Kremli huvisid juba lähemalt puudutab.

“Tegelikult tunnistas asjaga seotud allikas otseselt meie partneritele Dossieri keskuses, et seda operatsiooni tehakse, kuna Balti riikidele on neil senimaani olnud keeruline ligi pääseda, et siin ollakse ettevaatlikud,” ütleb Roonemaa.