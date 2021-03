MIS ON PILDIL VALESTI? | Joonas Plaan: tahad loodusesse, aga autot pole? Siis jääb minemata

Mu lapsepõlv möödus õues. Linnalapsena õnnestus mul kogeda seda, kui hoovides domineerisid veel puud, põõsad ja metsikud murulapid. Suur osa aega sai veedetud lõputu avarusena tunduvas Kadrioru pargis ja praeguse Reidi tee alusel rannaalal. Hiljem, täiskasvanuikka jõudes plaanisin oma vaba aega ikka nii, et pärast tööd istusin rongi või bussi, mis viis mind loodusradadele üle Eesti.

Kahjuks tuleb praegu linnas ringi vaadates tõdeda, et õueala on mootorsõidukite kõrval kitsaks jäänud ja loodusesse minekust on saanud pigem autoomaniku luksus.

Kuidas siis lahendada neid probleeme? Pikas perspektiivis ja kõige tõhusam oleks üle vaadata meie riiklik ühistranspordivõrgustik. Linnades, eriti pealinnas, oleks vaja muuta linnaplaneerimise filosoofiat. Need muutused aga võtavad aega ja ligi aasta aega kodus püsinuid need praegu ei aita. Seepärast pakun paar lahendust, mille saaks ellu viia lühema ajaga.