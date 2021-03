TEINE KALLAS | Reinsalu: „Valitsus on paanilises seisundis - iseenda juhtimisvigu lapitakse ähvardustega”

„Hirm ja nõutus peegeldub selle tagant ja see on paaniline sündroom, et kui te ei käitu teisiti, siis suvi jääb ära. Meil on juhtimiskriis,” sõnas Reinsalu, lisades, et Eesti vajab praegu väljumisstrateegiat.

„Eile oli parlamendis menetluses see seadus, mis annab politseile täiendavaid õiguseid maskivastaseid trahvida. Reeglitest tuleb küll kinni pidada, aga valitsus justkui püütakse iseenda juhtimisvigu ajada üksikute maskivastaste kaela,” lisas Ossinovski.

Opositsiooni konstruktiivsed ettepanekud

Reinsalu oli seda meelt, et KredExi meetmed tuleb koheselt lahti päästa. Valitsuse plaan on toetada nende abil ettevõtteid aprillis. „See on liiga hilja. Ühiskond peab edasi toimima, me ei saa majanduskriisi võimendada,” sõnas ta.

Teiseks on vaja selgelt mõõdetavat plaani eesmärgi saavutamiseks. „See on ühiskonnale aus, mitte aga ähvardamine. Me vajame universaalset testimist riigi piiridel nagu teised teevad,” märkis Reinsalu.

Kolmandaks tõi Reinsalu välja kiirtestid. Tema sõnul peavad testimisvõimalused peavad olema kättesaadavad palju laiemale hulgale asutustele, kui vaid koolidele. Seda vajavad kõik ettevõtted ja organisatsioonid.

Ossinovski lisas omalt poolt haiguspäevade hüvitamise. Selle aasta algusest on hüvitab valitsus haiguspäevad alates teisest päevast varasema neljanda asemel. Kuid seda on siiski vähevõitu.

„Praegu on nii öelda haiguspäeva trahv koroona eest 100 eurot. Esmalt pole esimene haiguspäev hüvitatud, teisalt on edasised haiguspäevad hüvitatud ainult 70% ulatuses,” põhjendas ta.

Rahasse arvutatuna oleks selline muudatus 8 miljonit eurot ehk vaid 1,25 protsenti lisaeelarvest.

Vanainimeste vaktsineerimine

Olene vaktsineerimise tempolt Euroopas kolmandal kohal. Selle eest tunnustasid valitsuse tööd mõlemad opositsionäärid. Kuid eakate vaktsineerimises oleme Euroopa lähikondsetest üle kahe korra maha jäänud.