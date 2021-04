Naeruväärsusele lisab erilise vindi see, et millegipärast on otsustatud anda omapoolne hinnang keskkooliõpilaste kirjanditeemadele. KAPO aastaraamatu teevad hukkamõistetavaks palju hullemad vead: näiteks meie venekeelsete kodanike põhiseadusliku õiguse emakeelset kooliharidust omandada ründamine või vene kultuuri tutvustavate ühenduste halvustamine, lisaks ka lihtlabane laim.