NÄDAL KOMMENTAARIUMIS | "Hääl siia ja n***i!” sobiks eesti poliitika lipukirjaks"

„Üldiselt võime öelda, et toimumas on naasmine geopoliitilise realismi juurde - mõned illusioonid, mis eksisteerisid pärast 1989-1991, on minevik. Jah, Ida-ja Kesk-Euroopa on mitme suurema tegija huvide ristumiskoht ja pole midagi imestada. Vene või nõukogude sõdur sisenes meie regiooni territooriumile ajaloo vältel mitu korda ja see talletati venelaste ajaloolisse mällu. See ei pruugi meile siin tingimata meeldida, kuid selle mälu olemasolu ei saa eirata. Kuid kultuurilise mõju osas kaotab Venemaa selgelt läänele. Esiteks seetõttu, et ta ei suuda pakkuda selget ja atraktiivset narratiivi, ja teiseks puhtalt kvantitatiivsetel põhjustel: piisab, kui võrrelda, kui palju Ameerika filme või telesarju saab vaataja aastas vaadata - ja kui palju vene filme.”