Marti Kuusik võitleb mitmel rindel korraga, kuid selguse toob homne Rakvere kohtu otsus

Mullu septembri lõpus alanud endise IT-ministri Marti Kuusiku (EKRE) protsess jõuab homme Rakvere maakohtus lahenduseni. Viru vanemprokurör Sirje Merilo esitas kohtusse süüdistuse, et Kuusik pani lähisuhtes toime kuriteo ja põhjustas kannatanule vähemalt neli nädalat kestnud tervisekahjustuse.

Tegemist on tõenäoliselt Eesti õigusloos pretsedenditu kohtuasjaga. Sedalaadi juhtumid üldiselt kohtusse ei jõuagi, kuid Kuusiku juhtumil on veel konks: ohver ütleb, et ta ei ole ohver.