Mulle tundub, et praegu lähtuvad inimesed rõivad ostes rohkem vajadustest, ütleb moekunstnik Vilve Unt. "Üks asi, mille suur pooldaja ma ei ole, on üks viimase aja suundi: vanadest asjadest uute õmblemine. Säästlikkusest ei saa seal rääkida, sest kõike tuleb pesta, harutada, töödelda, välja lõigata ja uuesti kokku õmmelda. See on palju suurem aja- ja energiakulu kui võtta uus kangas ja teha sellest ajas kauem vastu pidav toode."

"Tahaksin esmalt teada, mida kõik, kes räägivad jätkusuutlikust moest, selle all mõtlevad," sõnab Vilve Unt.