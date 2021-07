Tänaseks on Leedu pidanud taluma koormavat koroonakarantiini, eelise valitsuse tekitatud segadust ja valesid, uue valitsuse otsustamatust ning mõningate koalitsioonipartnerite infantiilsuseid.

Sellest hoolimata näis suvi saabuvast helge: inimestel on kogunenud sääste ja tarbimine on kasvanud, ostetakse rohkem nii kodusid kui autosid.

Kas midagi võiks üldse ohustada riiki, mille suurim probleem on vikerkaarekogunemised?

Jah, võib.