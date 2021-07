Minu siseministriks oleku ajal oli idapiiri väljaehitamine päevakorras. Eesmärk oli ehitada kõrge taraga ja sada protsenti valve all olev Eesti piir. See, kes need piiriplaanid toona maha tõmbas, oli praegu kõige rohkem karjuv EKRE ja Mart Helme. Leiti, et meil pole nii võimast piiri vaja ja Helme siseministriks oleku ajal varasemalt tehtud plaane kärbiti.

Tänases "Päeva teemas" uurime ajendatult Leedu-Valgevene piiril toimuvast illegaalide kriisist, kas Eesti idapiiri väljaehitamist tuleks kiirendada ja kas valitsus on lahenduse otsimisega rahvusvahelisel tasandil hakkama saanud.