NÜÜD KINOS | Dokumentaalfilm Ülo Nugisest "Riigikogu direktor" jõudis kinno, esilinastus pakkus nii muigeid kui pisaraid

"Audiovisuaalse monumendi rajamine Ülo Nugisele kui Eesti taasisesvumise arhitektile on meie põlvkonna kohustus ja kui siia veel lisada putši 30. aastapäev ning Nugise kui karismaatilise poliitiku paljude jaoks juba ununenud tähelend, siis doki tegemiseks on põhjust piisavalt," lausus Delfi ja Eesti Päevalehe peatoimetaja Urmo Soonvald. "Ta põhimõttekindlus ja sirgejoonelisus on see, mis tänaseid otsustajaid vaadates just on puudu..."