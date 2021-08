REPORTAAŽ | Leetu jõudnud immigrantidel on iPhone’i viimane mudel, 1500 dollarit sularaha ja nõudmised

29. juulil kell 8 seisab Druskininkai linnas Valgevene piiri lähedal paiknevas Leedu piirivalvekordonis rivis umbes sada piirivalvurit. Kõik laigulises vormis, ainult kaks – meesterahvas ja naisterahvas – sinises, kirjaga „POLITSEI”. Need on ESTPOL-5 liikmed, kelle Eesti saatis Leetu appi rändekriisiga võitlema. Praegu on Leedus kümme Eesti politseinikku.

Kõrval istuvad kaitseväelase valve all seitse inimest: üks naine, kaks last ja neli meest. Need on illegaalsed immigrandid. Nad jälgivad toimuvat altkulmu, silmavaade on läbitungiv ja saadab välja sõnumi: „Ärge tulge lähemale!” Grupp peeti kinni päev varem ja õige pea saadetakse nad tara taha põgenikelaagrisse, mis asub samas piirivalvekordonis.

Pärast rivistust jagatakse kogu piirivalvurite meeskond väiksemateks rühmadeks, kes lähevad Valgevene piirile patrullima. Kuid veel enne annab komandör kätte ülesanded, algul leedu keeles, siis aga pöördub eestlaste poole ja läheb üle vene keelele. „Eestlased, kas teil on küsimusi?”