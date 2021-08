FOTOD | Selgusid Eesti Jazziauhinnad 2021 võitjad! Aasta Jazzmuusikuks valiti Holger Marjamaa

Aasta Jazzmuusik 2021 auhinna pälvis rahvusvahelise haardega nõutud jazzpianist Holger Marjamaa. populaarsust kogunud lauljatar ja helilooja Rita Ray pärjati Noore Jazzitalendi tiitliga. Aasta Jazzansambel 2021 on hiljuti uue albumi „Kevad” välja andnud Joel Remmel Trio, Aasta Jazzihelilooja 2021 on mitmekülgse profiiliga muusik ja helilooja Erki Pärnoja. Jazziedendaja 2021 on Philly Joe's TV, mis käivitas keerukal ajal veebikontsertide sarja ning pani 2020 aasta lõpuks käima oma telekanali.

Aasta Jazzmuusik: Holger Marjamaa

Aasta Jazzmuusik 2021 auhinnaga tunnustatud Holger Marjamaa on õppinud Eesti Muusika- ja Teatriakadeemias, Sibeliuse Akadeemias Soomes ning mõned aastad tagasi viis karjäär Holgeri New Yorki, kus ta asus õppima maineka Manhattan School of Music konservatooriumi magistrantuuris. Sealt kogutud teadmised, tutvused ja kogemused on Holgerist teinud nõutud lavapartneri nii Euroopas kui ka kaugemal. Tänaseks on Marjamaa lava jaganud teiste hulgas Chris Botti, Lee Ritenouri, Ben Wolfe, Carl Allen’i, Dennis Chambersi, Lizz Wrighti, David Kikoski, Lonnie Liston Smithi, John Riley’, Steve Wilsoni, Jukkis Uotila, Mark Grossi, Joey DeFrancesco, Eesti Riikliku Sümfooniaorkestri jpt. 2013. aastal pälvis ta Noore Jazzitalendi auhinna ning 2018. aastal oli Thelonius Monki konkursi poolfinalist. Oma trio ja arvukate külalismuusikutega andis Marjamaa 2019. aastal välja heliplaadi „Mostly Standards“. Aasta Jazzmuusik 2021 saab preemiaks 3500 eurot Eesti Autorite Ühingult, Jazzkaarelt ja Jazzliidult.