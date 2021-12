Kõige sisulisem probleem katuserahade puhul on aga selles, et selle raha jagamise skeem on täiesti suvaline, ning kui otsese huvide vältimise nõue kõrvale jätta, puuduvad siin reeglid peaaegu täielikult. Aasta tagasi tekitas laia vastukaja rahaeraldus MTÜ-le Ungern Khaan, mis soovis püstitada mälestusmärki massimõrvarile ja tsaarivõimu taastada soovijale. Vaid avalikkuse raevukas reaktsioon lõpetas selle piinliku protsessi, aga kogu süsteemi vildakus tuli nii halastamatu selgusega päevavalgele.