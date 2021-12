RAAMATUBLOGI: Mitme näoga Eesti lurjuse surm

Niisiis Otto Müller on tapetud, nagu ütleb lihtne ja pretensioonitu pealkiri, mis teisalt, kui raamat läbi, tundub ainuõige. Tapetud omaenese sünnipäeval. Püstolilasuga. On selle surmaga, kuidas on, aga vaevalt tahab keegi teise ilma minna nii, et kõik lähedased tunnevad selle üle siirast rõõmu. Hea, et pidu püsti ei pandud.