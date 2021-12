Julge pagulasi toetav lugu võitis Eesti Päevalehe arvamuskonkursi "Mis saab homme?"

Tätte artiklis said žürii hinnangul kokku peamised hea arvamusloo komponendid: julge idee, tugev argumentatsioon ja särav sõnaseadmisoskus. „See on selge, loogiline, argumenteeritud ning ka lääne ja Eesti inimeste loomulikke hirme käsitlev lugu just sellest, kuidas lähitulevikku suunata,” ütles žürii liige Krister Paris Eesti Päevalehe arvamustoimetusest.

Osalt haakub Tätte looga ka võistlusel teise koha saanud Fred Kanguri artikkel „Väga liberaalse demokraatia poole kiirustamisest võidavad eeskätt populistid”. (EPL, 2.12) . Kangur märkis, et peaksime tulevikus muretsema eelkõige demokraatia püsimajäämise pärast, mis on isegi keerulisem ja olulisem proovikivi kui kliimakriis ja tehisintellektiga kaasnevad ohud. Demagoogia ja populismi pealetungi tuleb tõsiselt võtta.

„See on paljuski silmiavav artikkel – võimalus, et tehnoloogia satub antidemokraatlike jõudude kontrolli alla ja kinnistab nende võimu, on tõesti käegakatsutavam kui see, et robotid meie ühiskondade juhtimise üle võtavad,” sõnas Paris. „Toogem hoiatavaks näiteks kasvõi e-valimised Eestis vs. Venemaal.”