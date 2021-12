Alates teisest maailmasõjast on Euroopa ja Lääs tõestanud, et ühine kaitsekoostöö läbi Pax Americana, Euroopa Liidu ja NATO olemasolu, on taganud ühtse ja tugeva kaitsekilbi ning heidutanud endist Nõukogude Liitu ja tänapäevast Venemaa Föderatsiooni liigutamast oma piiri lääne poole.