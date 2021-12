TÄISPIKK VIDEO | "Ta oli lihtsalt kahuriliha!" Vaata, kuidas Eesti Päevaleht Wagneri palgasõdurite ustele koputas

Eesti Päevaleht ja välispartnerid võtsid ette reisi leidmaks inimesi, kelle lähedased on võidelnud separatistide poolel Ida-Ukrainas, toetanud diktatuure Lähis-Idast Aafrikani ja destabiliseerinud terveid regioone. See on elukutseliste kõrilõikajate lugu läbi pereliikmete, kes neid kõige paremini tunnevad.