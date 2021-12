Eesti Päevalehe eksklusiiv: paljastasime Putini salaarmee 4300 palgasõdurit. Ja siis läksime neile ukse taha

"Kui te oleksite tulnud mulle ütlema, et mu poeg on tegelikult elus, oleksite teinud mind maailma kõige õnnelikumaks emaks."

Svetlana Antipova avab värava, et lubada meid oma oma koduaeda Širjajeve külas. Natuke rohkem kui tunni aja autosõidu kaugusel Odessast Lõuna-Ukrainas on pilkaselt pime laupäeva õhtu. Vaikust lõhuvad vaid külakoerad, kelle on ärevile ajanud ootamatult saabunud võõrad.

Svetlana poeg Jevgeni oli üks umbes 4300-st Wagneri palgasõdurist, kelle Ukraina julgeolekuteenistus SBU ning SBU endiste kindralite loodud mõttekoda on tuvastanud. Nüüd on see andmebaas Eesti Päevalehe valduses.

See andmebaas pakub tõenäoliselt kõige sügavama sissevaate Venemaa salaarmeesse, mille rajas Kremlis laialdast mõju omav oligarh Jevgeni Prigožin. See sisaldab palgasõdurte nimesid, sünniaegu, koduseid aadresse, kutsungeid ning neile Wagneris määratud identifitseerimisnumbreid. Andmestikuga kaasas olevatel fotodel uhkustavad palgasõdurid relvadega, poseerivad sõjakaaslastega ja näitavad missioonidelt teenitud Wagneri teeneteriste.

Alljärgnev põhineb meie, USA väljaande New Lines ja Rootsi ajalehe Dagens Nyheteri neli kuud kestnud ühise uurimise tulemustel. Me võtsime ette reisi Ida-Ukrainasse ja Moldovasse, et aru saada, kuidas kasvatakse palgasõduriks. Me koputasime ustele...