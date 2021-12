Teadlased hoiavad hinge kinni. Kas Webbi teleskoop muudab kosmose ajalugu või saab sellest hirmkallis kosmoseprügi?

Projekti eelarve on läinud kavandatust miljardeid dollareid kallimaks ja selle algust on aastaid edasi lükatud. Nüüd peaks James Webbi teleskoopi kandev rakett viimaks 25. detsembril startima, kui ilm seda võimaldab. Teleskoop on nagu omamoodi ajamasin: tööle asudes hakkab see uurima universumi kõige varasemat ajalugu.