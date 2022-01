Kuritöö ja karistus. Narkoveo tõttu kaheksa aastat oma elust Peruu vanglasse jätnud Anneli jõudis koju tagasi

Lumehelbed langevad tema õhkavale päevitunud näole. Ta ei ole seda tunnet tundnud kaheksa aastat. Nii kaua ei ole ta Eestis olnud ja talve näinud. „Just seda ma igatsesin," ütleb Anneli, suleb silmad ja lihtsalt naudib lumehelbe langemise tunnet. Tundub, et tal polegi enam õnneks palju muud vaja. Sest selles hetkes on juba kõik. Ta on vaba.

See hetk oli Tallinna lennujaamas 24. detsembri öösel kell pool kaks. Annelil õnnestus jõuludeks Peruust koju jõuda. Kohal on isa Hannes ning Annelit kõik need aastad Eesti poolt aidanud ja kohe alguses teda üle kuulamas käinud endine narkopolitseinik Margus Raspel. Suuremat seltskonda Anneli endale vastu ei tahtnud. Meediahuvi on tal raske taluda. Peamine põhjus on endiselt rõhuv häbitunne selle pärast, mis juhtus. Isegi pärast kaheksa-aastase karistuse kandmist.

