FAKTIKONTROLL | ÜK-s pole algatatud kriminaaluurimist koroonavaktsiinide osas, vaktsineerimispunktid pole kuriteopaigad

“Süüdistused on esitatud ka Ühendkuningriigi valitsuse ministritele, riigiteenistujatele ja ajakirjanikele ning meediakanalitele. Süüdistusega kaasnevad sajad tõendid ja tunnistajate ütlused, milles on ära märgitud ka vaktsineerimise tagajärjel kaasnenud surmad ning tõsised vaktsiinikahjustused. Toimiku nr on 6029679/21. Samuti on kaebuse vastu võtnud ka rahvusvaheline kriminaalkohus ning on andnud toimikule numbri OTP-CR-473/21.”

Nupuke on ülimenukas - seda on jagatud üle 900 korra, kommenteeritud üle 200. Sellest on vormistatud teade ka EKRE häälekandjas Uued Uudised, kajastust on leidnud Grünthali väide ka Tre Raadios.

Kuidas on asi päriselt?

Metropolitani politsei on eitanud, et kriminaalmenetlust alustatud oleks (1). Nii BBC-le, AP-le kui ka Reutersile selgitas politsei esindaja, et numbri all 6029679/21 on koondatud kaebused, mis puudutavad koroonavaktsineerimist. Kuna sotsiaalmeedias on läinud valeväide menetluse alustamisest levima, on inimesed saatnud kaebusi politseile aina juurde. Kõik avaldused koondatakse Metropolitani politsei registris eeltoodud numbri alla. See aga ei tähenda, et menetlusega alustatud on või seda üleüldse tehakse.