Uuringud näitavad, et Eestis elab 160 900-190 500 inimest, kes oma igapäevatoimingutes vajavad mingisugust kõrvalabi. Umbes pooltel abivajajatest on füüsilised ja vaimsed võimed vähenenud vanuse tõttu, pooled neist on erivajadusega kas sündinud või on abivajadus tekkinud läbi mõne õnnetuse või haiguse. Paraku on need arvud elanikkonna vananemisega seoses pidevalt kasvamas, mis tähendab, et on viimane aeg seni kehtinud põhimõtted ümber hinnata.