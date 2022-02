„Ukraina invasioon on Putini seni kõige agressiivsem käik Venemaa koha taastamiseks maailmas,” leiab Wall Street Journal. „See on erakordne õnnemäng.” Tabloid New York Posti veebiportaali esimene uudis räägib praegu Ukraina meremeestest, kes enne surma käskisid venelastel n***i minna. „Venelased näevad Putini uut külge – nüüd tirib ta neid sõtta,” arvab New York Times. Parempopulistide portaali Breitbart praegu menukaim uudis räägib endisest välisministrist John Kerryst, kes loodab Putiniga kliimakoostööd jätkata. Demokraatide ja Valge Maja nõrkuse tümitamise kõrval saab tähelepanu ka Trumpi Valge Maja eksjuht John Kelly, kes mõistab hukka imetlevad kommentaarid Putini aadressil.