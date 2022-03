Andres Kollist lihtsustaks Eesti passi andmist: aidakem siinsetel Putini-Vene kodanikel omadeks saada

Kodakondsus on vaimne seos riigi ja selle põhiseadusega. Donbassi n-ö vabariikides hakkas Putin ühe esimese asjana inimeste kodakondsust muutma. Venemaa föderatsiooni passe on seal jagatud üle 700 000.

Iga riigi kohustus on oma kodanikke kaitsta. Mida rohkem on mingil territooriumil, ka mõnes naaberriigis oma kodanikke, seda rohkem on põhjust nendega tegeleda, koos loomuliku eeldusega, et need kodanikud täidavad omalt poolt nii hingelisi kui ka juriidilisi kohustusi oma kodakondsusriigi ees. Praegusel juhul siis Venemaa föderatsiooni ees.

Nüüd kavatsevad Luhanski n-ö vabariigi juhid korraldada referendumi, et Venemaaga ühineda. Arusaadavalt ebaseaduslikul referendumil oleks aga enamik hääletajaid Venemaa föderatsiooni kodanikud.

Miks me siis Eestis midagi ei tee, et Vene kodanike hulka vähendada?