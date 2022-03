VASTUKAJA | Kristen Michal: Keskerakond teeb kodakondsusest valimisnänni. Seda ei tohi anda niisama ja ükskõik kellele

Eesti vabariigi kodanikuks saamiseks tuleb tunda kehtivat õiguskorda ja osata riigikeelt. Väga paljud inimesed on pingutanud ja saanud eelpoolkirjeldatud viisil kodanikuks, mistõttu saab vist öelda küll, et see pole palju eeldada niivõrd oluliselt valikult kui on riigi kodanikuks saamine. Ometi teeb Keskerakond ettepaneku muuta kodakondsuse saamise aluseid ja liikuda nullvariandi suunas. Lihtsamalt öeldes: anda kodakondsus igaühele, kes viitsib paberile järele tulla. Üdini halb mõte ja peab saama vastuseks kindla „Ei”.